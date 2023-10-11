Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
600 € Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат мира 2026

Роналду рассматривает возможность завершить карьеру в 41 год после чемпионата мира - 2026

11 Октября 2023 • 21:36 Комментировать

Из Саудовской Аравии пришли сообщения о том, что португальская звезда «Аль-Насра» Криштиану Роналду рассматривает варианты с завершением карьеры в 2027 году. То есть он хочет сыграть на ЧМ-2026, после чего повесить бутсы на гвоздь. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» пытается понять, завершит ли португалец карьеру в Саудовской Аравии или вернётся в «Спортинг».

Роналду сам уведомил одноклубников о своих планах

СМИ из Саудовской Аравии первые подхватили новость о завершении карьеры Роналду, а всё из-за того, что футболист рассказал о своих планах одноклубникам. По некоторым данным, Роналду хочет продлить контракт с «Аль-Насром» до 2027 года и там же завершить профессиональную карьеру.

Пора ли заканчивать?

Мало кто осмелится поспорить на тему того, что с каждым годом карьера 38-летнего нападающего удлиняется. Роналду рушит всякие личные мнения о том, должен ли тот или иной игрок завершать карьеру. Да, футболисту 38 лет, да, он спустился на ступень, а то и на две, перейдя в чемпионат Саудовской Аравии, но всё же он остаётся звездой футбола. Речь не только о том, что Лионель Месси родился с даром, а Роналду приходится даже сейчас пахать. Ведь всё, чего достиг португалец – плоды тренировок над собой. По внешнему виду нельзя сказать, что Криштиану готов завершить карьеру в ближайшие год-два. А вот после чемпионата мира 2026 года можно, он хотя бы подготовил своих поклонников.

Что говорил Роналду о возможном завершении карьеры

До новости выше Роналду отвечал на вопросы журналистов, что будет играть, пока ноги держат уровень: «Я всё ещё люблю футбол, несмотря на свой возраст... Я всё ещё люблю играть, забивать голы, выигрывать матчи. Поэтому это будет продолжаться до тех пор, пока моё тело не скажет: «Криштиану, всё кончено»... Но пока я чувствую себя хорошо». Что значат эти заявления? Возможно, специально подготовленная акция, чтобы запустить новость о том, что Роналду действительно завершит карьеру после ЧМ-2026. Но как же мечта любого игрока завершить карьеру в клубе, который его воспитал («Спортинг»)?

Евгений Копачев

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Сборная Португалии ЧМ-2026 Аль-Наср Эр-Рияд
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
600 € Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
12.10.23 в 23:30
Колумбия Колумбия
Уругвай Уругвай
2.04 3.50 3.95
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 11 Октября
22:27 · Чемпионат мира 2026
Булыкин предсказал точный счёт матча сборных России и Камеруна
22:13 · Чемпионат мира 2026
Ринат Билялетдинов: «Чрезмерные ожидания от сборной России завтра не нужны»
21:33 · Чемпионат мира 2026
Стало известно, кто нанесёт символический удар по мячу перед матчем России и Камеруна
20:48 · Чемпионат мира 2026
Афанасьев: «Матч с Камеруном будет экзаменом для нашей сборной»
20:36 · Чемпионат мира 2026
Гаджиев высказался о потере Головина на матчи против сборных Камеруна Кении
20:26 · Чемпионат мира 2026
Ринат Билялетдинов – о сборной Камеруна: «Имя соперника действительно звучит»
20:12 · Чемпионат мира 2026
Карпин поделился ожиданиями от матча против сборной Камеруна
20:10 · Чемпионат мира 2026
Глушаков: Мои ожидания, чтобы сборная России достойно сыграла с Камеруном
19:59 · Чемпионат мира 2026
Главный тренер сборной Аргентины рассказал о состоянии Месси перед матчем против сборной Парагвая
19:51 · Чемпионат мира 2026
Карпин рассказал, как будет использовать Чалова в сборной России
19:46 · Чемпионат мира 2026
Карпин — о Джикии: Ему нужно провести несколько матчей, чтобы вернуть игровой тонус
19:39 · Чемпионат мира 2026
Карпин: Головин пропустит матчи с Камеруном и Кенией
19:16 · Чемпионат мира 2026
Ондуа - о матче против сборной России: «Буду играть в бутсах с флагами своих стран, которым я обязан»
19:02 · Чемпионат мира 2026
Тренер сборной Камеруна: Замбо-Ангисса и Чупо-Моттинг не сыграют против сборной России 1
18:14 · Чемпионат мира 2026
Головин снова пропускает тренировку сборной России
Все новости
Рекомендуем