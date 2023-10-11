Роналду рассматривает возможность завершить карьеру в 41 год после чемпионата мира - 2026

Из Саудовской Аравии пришли сообщения о том, что португальская звезда «Аль-Насра» Криштиану Роналду рассматривает варианты с завершением карьеры в 2027 году. То есть он хочет сыграть на ЧМ-2026, после чего повесить бутсы на гвоздь. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» пытается понять, завершит ли португалец карьеру в Саудовской Аравии или вернётся в «Спортинг».

Роналду сам уведомил одноклубников о своих планах

СМИ из Саудовской Аравии первые подхватили новость о завершении карьеры Роналду, а всё из-за того, что футболист рассказал о своих планах одноклубникам. По некоторым данным, Роналду хочет продлить контракт с «Аль-Насром» до 2027 года и там же завершить профессиональную карьеру.

Пора ли заканчивать?

Мало кто осмелится поспорить на тему того, что с каждым годом карьера 38-летнего нападающего удлиняется. Роналду рушит всякие личные мнения о том, должен ли тот или иной игрок завершать карьеру. Да, футболисту 38 лет, да, он спустился на ступень, а то и на две, перейдя в чемпионат Саудовской Аравии, но всё же он остаётся звездой футбола. Речь не только о том, что Лионель Месси родился с даром, а Роналду приходится даже сейчас пахать. Ведь всё, чего достиг португалец – плоды тренировок над собой. По внешнему виду нельзя сказать, что Криштиану готов завершить карьеру в ближайшие год-два. А вот после чемпионата мира 2026 года можно, он хотя бы подготовил своих поклонников.

Что говорил Роналду о возможном завершении карьеры

До новости выше Роналду отвечал на вопросы журналистов, что будет играть, пока ноги держат уровень: «Я всё ещё люблю футбол, несмотря на свой возраст... Я всё ещё люблю играть, забивать голы, выигрывать матчи. Поэтому это будет продолжаться до тех пор, пока моё тело не скажет: «Криштиану, всё кончено»... Но пока я чувствую себя хорошо». Что значат эти заявления? Возможно, специально подготовленная акция, чтобы запустить новость о том, что Роналду действительно завершит карьеру после ЧМ-2026. Но как же мечта любого игрока завершить карьеру в клубе, который его воспитал («Спортинг»)?

Евгений Копачев