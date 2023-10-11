Стало известно, кто нанесёт символический удар по мячу перед матчем России и Камеруна

Бывший главный тренер сборной Камеруна, а ныне футбольный эксперт Валерий Непомнящий станет автором первого символического удара по мячу в завтрашнем матче сборных России и Камеруна.

«Валерий Непомнящий нанесет первый удар по мячу в матче Россия – Камерун», - сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу РФС.

Непомнящий был главным тренером этой африканской сборной ещё в советские годы – с 1988 по 1990 год. Под его руководством камерунцы сенсационно дошли до четвертьфинала мундиаля 1990 года.

Матч команд России и Камеруна пройдёт 12 октября на «ВТБ Арене», стартовый свисток прозвучит в 19:00, время московское. Текстовую трансляцию игры проведёт коллектив нашего портала.