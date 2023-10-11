Афанасьев: «Матч с Камеруном будет экзаменом для нашей сборной»

Экс-игрок столичных ЦСКА и «Спартака» Андрей Афанасьев порассуждал о грядущем товарищеском спарринге сборных России и Камеруна.

«Будет одна из самых интересных игр, которые наша сборная играла. У камерунцев их звёзды приедут, очень интересно будет проверить свои силы на их фоне и увидеть, что мы представляем из себя. Для нашей сборной это будет экзамен», - цитирует Афанасьева Metaratings.

Ранее сообщалось, что на игру реализовано уже свыше 20 тысяч квитков.

Напомним, матч российской и камерунской сборных состоится совсем скоро – 12 октября в 19:00 по московскому времени. Текстовую трансляцию игры проведёт коллектив нашего портала.