Гаджиев высказался о потере Головина на матчи против сборных Камеруна Кении

Бывший тренер сборной России Гаджи Гаджиев высказался о потере полузащитника «Монако» Александра Головина на товарищеские матчи против сборных Камеруна и Кении.

Специалист отметил, что потеря всегда зависит от мастерства футболиста и того, насколько он является в этой команде своим.

«Для сборной России он очень хороший игрок. Головин вполне мог быть одним из лидеров этой команды в предстоящих матча», - приводит слова Гаджиева «Матч ТВ».

Напомним, что игра против сборной Камеруна состоится завтра, 12 октября, в Москве, а матч против сборной Кении запланирован на 16 октября.