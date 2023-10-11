Ринат Билялетдинов – о сборной Камеруна: «Имя соперника действительно звучит»

Российский тренер Ринат Билялетдинов поделился ожиданиями от завтрашнего товарищеского матча, в котором сборная России встретится с командой Камеруна.

«Я состав не изучал, даже мысли такой не было. Что будет, то будет. Наигрывать состав, новичков опробовать – всё можно. Соперник действительно звучит. В современном футболе это очень хороший спарринг, матч жду с интересом», - цитирует Билялетдинова «Газета.Ру».

Напомним, что поединок сборных России и Камеруна примет столичная «ВТБ Арена». А следить за ходом игры в формате текстовой трансляции можно на нашем сайте. Стартуем в 19:00 по московскому времени.