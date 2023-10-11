Карпин поделился ожиданиями от матча против сборной Камеруна

Главный тренер сборной России Валерий Карпин поделился ожиданиями от предстоящего товарищеского матча против сборной Камеруна.

Специалист отметил, что разница с предыдущими соперниками заключается в уровне игроков, ведь у сборной Камеруна играют футболисты, которые выступают в хороших европейских чемпионатах.

«Могу поставить Камерун в один ряд с Ираном. Это одна из сильнейших сборных, с которыми мы играли. Тренировочный процесс никак не корректируется в этой связи. Не пляшем, не танцуем, готовимся, как к другим соперникам», - заявил Карпин на предматчевой пресс-конференции.

Поединок состоится завтра, 12 октября. Начало - в 19:00 по московскому времени.