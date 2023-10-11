Глушаков: Мои ожидания, чтобы сборная России достойно сыграла с Камеруном

Экс-игрок сборной России Денис Глушаков высказался о предстоящей товарищеской встрече национальной команды с Камеруном.

«Мои ожидания от матча с Камеруном, чтобы наша сборная достойно сыграла, не ударила в грязь лицом. Будет интересно сравнить футболистов Камеруна с уровнем российских игроков, какое будет отличие», — приводит слова Глушакова «Чемпионат».

Футболист добавил, что результат всегда играет важную роль, ведь победа приносит хорошее настроение.

Напомним, Глушаков выступал за сборную России с 2011 по 2018 год.

12 октября подопечные Валерия Карпина сыграют со сборной Камеруна в рамках контрольного поединка. Старт матча должен состояться в 19:00 по мск.