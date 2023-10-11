Главный тренер сборной Аргентины рассказал о состоянии Месси перед матчем против сборной Парагвая

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони рассказал о состоянии нападающего Лионеля Месси перед матчем квалификации чемпионата мира 2026 года против сборной Парагвая.

Специалист отметил, что форварду нужно провести ещё одну тренировку, чтобы решить, будет он играть или нет.

«Сначала мне нужно обсудить это с ним. Прежде всего я должен быть уверен, что он сможет выйти на поле. Через четыре дня нам предстоит еще одна игра против Перу, и не так‑то просто определить, готов ли он», - приводит слова Скалони Reuters.

Поединок между сборными Аргентины и Парагвая пройдёт 13 октября. Начало - в 02:00 по московскому времени.