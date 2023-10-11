Карпин рассказал, как будет использовать Чалова в сборной России

Наставник сборной России Валерий Карпин ответил на вопрос, на какой позиции будет использовать форварда ЦСКА Фёдора Чалова.

«Мы играем с центральным нападающим, на Чалова мы рассчитываем именно как на форварда. Он играет по всему фронту атаки, мы это тоже ищем. Такая игра не мешает его бомбардирским качествам», — цитирует Карпина «Чемпионат».

В текущем сезоне 25-летний Чалов появился на поле в 17 матчах в составе ЦСКА, в которых забил семь мячей и стал автором одной голевой передачи.

12 октября сборная России сойдется в противостоянии со сборной Камеруна. Начало товарищеского поединка запланировано на 19:00 по мск. Прямая трансляция игры будет доступна на портале LiveResult в текстовом формате.