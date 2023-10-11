Карпин — о Джикии: Ему нужно провести несколько матчей, чтобы вернуть игровой тонус

Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о защитнике московского «Спартака» Георгии Джикии, который в последнее время стал мало играть.

«Что касается игрового тонуса Джикии, это можно понять только в игре. Нужно две-три игры, чтобы вернуть игровой тонус. Пока 90 минут он не сыграет, никто не узнает его физическую форму», — передает слова Карпина «Чемпионат».

В текущем сезоне Джикия сыграл за «Спартак» в девяти матчах во всех турнирах и не отметился результативными действиями.

Завтра, 12 октября, сборная России проведет контрольную встречу с национальной командой Камеруна. Не пропустите прямую текстовую трансляцию матча на портале LiveResult. Начало события запланировано на 19:00 по столичному времени.