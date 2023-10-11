Карпин: Головин пропустит матчи с Камеруном и Кенией

Главный тренер сборной России Валерий Карпин ответил на вопрос о состоянии полузащитника «Монако» Александра Головина.

Ранее сообщалось, что в среду, 11 октября, хавбек пропустил предматчевую тренировку национальной команды.

«Головин сделал медобследование. Та травма, которая была до игры, он почувствовал те же боли в том же месте. К сожалению, он не сможет принять участие в играх. Все остальные здоровы», — приводит слова Карпина телеграм-канал журналиста Владимира Пушкарёва.

В нынешнем сезоне Головин принял участие в семи матчах чемпионата Франции, в которых забил два мяча и стал автором одного ассиста.

Завтра, 12 октября, сборная России проведет контрольный поединок с Камеруном. Текстовая трансляция будет доступна на портале LiveResult. Начало события — в 19:00 по мск.