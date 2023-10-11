Ондуа - о матче против сборной России: «Буду играть в бутсах с флагами своих стран, которым я обязан»

Полузащитник сборной Камеруна и швейцарского «Серветта» Гаэль Ондуа поделился ожиданиями от предстоящего товарищеского матча против сборной России.

«Буду играть в бутсах с флагами своих стран, которым я обязан. Для меня это традиция», - приводит слова Ондуа Sport24.

Напомним, что Ондуа является воспитанником московского «Локомотива». В России 27-летний опорный полузащитник выступал за московский ЦСКА и махачкалинский «Анжи».

Поединок между сборными России и Камеруна состоится завтра, 12 октября, в Москве на «ВТБ Арене». Свисток о начале поединка прозвучит в 19:00 по московскому времени.