Тренер сборной Камеруна: Замбо-Ангисса и Чупо-Моттинг не сыграют против сборной России

Главный тренер сборной Камеруна Ригобер Сонг высказался о состоянии полузащитника «Наполи» Андре Замбо-Ангиссы и форварда «Баварии» Эрика Чупо-Мотинга.

Специалист отметил, что оба футболиста не сыграют против сборной России.

«Мы выбрали 24 игрока, каждый из них заслуживает своего места в составе. Мы готовы показать прекрасную игру завтра. У них действительно есть проблемы со здоровьем, но команда состоит не из двух игроков», - приводит слова Сонга «Чемпионат».

Напомним, что товарищеский матч между сборными России и Камеруна состоится завтра, 12 октября, на «ВТБ Арене».