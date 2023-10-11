Головин снова пропускает тренировку сборной России

Полузащитник «Монако» и сборной России Александр Головин не принимает участие в тренировке национальной команды в преддверии матча с Камеруном.

Как сообщает «Чемпионат», 11 октября 27-летний хавбек не был замечен на предматчевом занятии сборной России. Напомним, днем ранее Головин так же отсутствовал на тренировке команды.

Накануне главный тренер сборной России Валерий Карпин заявил, что у Головина проблемы с икроножной мышцей, и его участие в игре с Камеруном находится под вопросом.

Товарищеский матч сборной России и сборной Камеруна пройдет в четверг, 12 октября. Начало встречи — в 19:00 по мск. Портал LiveResult проведет текстовую трансляцию поединка.