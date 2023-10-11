Александр Мостовой: Наконец-то товарищеский матч сборной России будет интересно посмотреть

Бывший футболист московского «Спартака» Александр Мостовой поделился ожиданиями от предстоящего товарищеского матча между сборными России и Камеруна.

Мостовой отметил, что наконец-то будет интересно посмотреть игру российской команды, ведь сборная Камеруна является хорошим соперником, и если у неё будет состав, близкий к основному, то с ней будет тяжело.

«Матч с Камеруном покажет реальный уровень сборной России, ведь вызван оптимальный состав — все, кто мог туда попасть, попали. Фаворита в матче нет», - приводит слова Мостового «РБ Спорт».

Напомним, что игра состоится завтра, 12 октября. Начало - в 19:00 по московскому времени.