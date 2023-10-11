​Гаджиев предлагает на год отстранять игроков от сборной России за игру вполсилы

Известный тренер Гаджи Гаджиев высказался о предстоящем товарищеском матче сборных России и Камеруна.

По словам Гаджиева, сборная Камеруна является непростым соперником. При этом Гаджиев ожидает увидеть максимальной отдачи от российских футболистов.

«С Англией играем, с Германией, с Камеруном или Ираном – разницы никакой нет. Надел майку национальной сборной страны – и нет вопросов. Играет вполсилы – год в сборную не приглашается», - цитирует Гаджиева Metaratings.

Матч Россия – Камерун пройдёт в четверг, 12 октября. Стартовый свисток на «ВТБ Арене» прозвучит в 19:00 по московскому времени. Не пропустите подробную трансляцию в текстовом формате на портале LiveResult.