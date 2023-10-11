Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат мира 2026

​Самедов оценил шансы в матче Россия – Камерун

11 Октября 2023 • 16:41 Комментировать
РОССИЯ
...
Камерун
1 2.02 X 3.35 2 3.90
12.10 19:00

Экс-игрок сборной России Александр Самедов сказал несколько слов о товарищеском матче национальной сборной против Камеруна. Команды сыграют в четверг на «ВТБ Арене» в Москве.

По словам Самедова, он верит в победу сборной России над Камеруном. Бывший игрок российской сборной указал на силу камерунской команды, ответив, что она почти всегда выступает на крупных турнирах.

«Это будет хорошей проверкой для нашей сборной. Сложно сказать, кто сильнее. Я думаю, что шансы равны», - цитирует Самедова «Спорт-Экспресс».

Матч Россия – Камерун стартует 12 октября в 19:00 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле можно будет в текстовой трансляции.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Сборная Камеруна Александр Самедов
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
РОССИЯ КАМЕРУН
Реклама, fon.bet
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 11 Октября
16:41 · Чемпионат мира 2026
​Самедов оценил шансы в матче Россия – Камерун
16:32 · Чемпионат мира 2026
Булыкин считает, что у сборной России есть шансы на победу в игре с Камеруном
16:25 · Чемпионат мира 2026
​Губерниев: «Нужно поклониться в пояс Камеруну за то, что они приедут в Россию»
16:25 · Чемпионат мира 2026
Нгамалё: «Ондуа доказал, что русский язык не такой уж и сложный и выучить его реально»
16:23 · Чемпионат мира 2026
Силкин — о матче с Камеруном: «Болельщики ждут только победы»
16:13 · Чемпионат мира 2026
Бушманов — о матче с Камеруном: «Это будет хорошей проверкой для футболистов сборной России»
16:07 · Чемпионат мира 2026
Дьяков — о Камеруне: «Наконец-то наша сборная может сыграть с сильной командой»
16:00 · Чемпионат мира 2026
Анчелотти отказался говорить о сборной Бразилии
15:50 · Чемпионат мира 2026
В сборной Камеруна считают, что условия в России находится на мировом уровне
15:25 · Чемпионат мира 2026
​Это'О посетит матч Россия – Камерун
14:52 · Чемпионат мира 2026
Хохлов: В УЕФА сами не знают, что делать
14:50 · Чемпионат мира 2026
​Борис Игнатьев: Игра с Камеруном в какой-то степени покажет уровень сборной России
14:35 · Чемпионат мира 2026
Блаттер раскритиковал проведение ЧМ-2030 на разных континентах
14:12 · Чемпионат мира 2026
Камоцци: «Камерун — очень сильная команда, у футболистов сборной России нет оправданий, чтобы не найти мотивацию»
13:51 · Чемпионат мира 2026
В РФС рассказали, сколько билетов на матч Россия – Камерун уже продано
Все новости
Рекомендуем