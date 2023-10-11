​Самедов оценил шансы в матче Россия – Камерун

Экс-игрок сборной России Александр Самедов сказал несколько слов о товарищеском матче национальной сборной против Камеруна. Команды сыграют в четверг на «ВТБ Арене» в Москве.

По словам Самедова, он верит в победу сборной России над Камеруном. Бывший игрок российской сборной указал на силу камерунской команды, ответив, что она почти всегда выступает на крупных турнирах.

«Это будет хорошей проверкой для нашей сборной. Сложно сказать, кто сильнее. Я думаю, что шансы равны», - цитирует Самедова «Спорт-Экспресс».

Матч Россия – Камерун стартует 12 октября в 19:00 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле можно будет в текстовой трансляции.