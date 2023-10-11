Булыкин считает, что у сборной России есть шансы на победу в игре с Камеруном

Экс-форвард «Локомотива» Дмитрий Булыкин высказался о предстоящей товарищеской игре сборной России против Камеруна.

«Желаю хорошей игры и обязательно победы, чтобы все болельщики порадовались в отсутствие международных матчей. Буду смотреть и, надеюсь, наслаждаться игрой», — приводит слова Булыкина Vprognoze.

Как считает эксперт, если у сборной России будет боевой состав и футболисты выйдут на поле мотивированными, то у нас есть хорошие шансы на успешный результат.

Контрольный поединок сборной России и сборной Камеруна пройдет в четверг, 12 октября. Текстовая трансляции будут доступна на портале LiveResult, начало — в 19:00 по мск.