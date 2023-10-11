​Губерниев: «Нужно поклониться в пояс Камеруну за то, что они приедут в Россию»

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев сказал несколько слов о товарищеском матче сборных России и Камеруна. Команды сыграют в четверг на московской «ВТБ Арене».

«Нужно низко поклониться в пояс Камеруну, что они к нам приедут, потому что выбирать не приходится, соперник серьёзный», - цитирует Губерниева Metaratings.

Комментатор считает, что оценивать уровень сборной России по одной игре будет нельзя, поскольку из-за санкций российский футбол регрессирует. В то же время Губерниев надеется на запредельную мотивацию игроков национальной команды России.

«Потому что если в этой ситуации себя не показывать в игре с Камеруном, то нашему футболу грош цена», - сказал Губерниев.

Матч Россия – Камерун начнётся 12 октября в 19:00 по московскому времени. Не пропустите текстовую трансляцию.