Нгамалё: «Ондуа доказал, что русский язык не такой уж и сложный и выучить его реально»

Нападающий «Динамо» и сборной Камеруна Муми Нгамалё рассказал, как в национальной команде отнеслись к тому, что полузащитник Гаэль Ондуа провёл матч на чемпионате мира в бутсах с изображением российского флага.

По словам Нгамалё, в команде спокойно отнеслись к решению Ондуа. Также игрок «Динамо» восхитился тем, как хорошо 27-летний полузащитник говорит по-русски.

«Он же наполовину русский, в этом не было ничего такого. Гаэль очень хорошо говорит на русском. Он доказал нам, что ваш язык не такой уж и сложный и выучить его реально», — приводит слова Нгамалё РИА Новости.

Напомним, уже завтра, 12 октября, на «ВТБ Арене» состоится товарищеская встреча между сборными России и Камеруна. Начало — в 19:00 по московскому времени.