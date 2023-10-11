Силкин — о матче с Камеруном: «Болельщики ждут только победы»

Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин высказался в преддверии контрольного поединка между сборными России и Камеруном.

«Камерун — серьезный соперник, но все понимают, что матч товарищеский, особо выкладываться никто не будет. Конечно, хочется, чтобы сборная России показала свой лучший футбол, болельщики ждут только победы», — приводит слова Силкина портал «РБ Спорт».

Встреча сборной России и сборной Камеруна состоится завтра, 12 октября. Стартовый свисток главного арбитра должен прозвучать в 19:00 по московскому времени. Не пропустите текстовую онлайн-трансляцию игры на портале LiveResult.

Добавим, 16 октября подопечные Валерия Карпина встретятся с национальной командой Кении.