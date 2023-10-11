Бушманов — о матче с Камеруном: «Это будет хорошей проверкой для футболистов сборной России»

Российский тренер Евгений Бушманов высказался о предстоящем товарищеском матче между сборными России и Камеруна.

«Камерун — сильная сборная, давно наша команда не играла с соперником такого уровня. Это будет хорошей проверкой для футболистов сборной России. Здорово, что удалось с ними договориться», — приводит слова Бушманова «РБ Спорт».

По мнению эксперта, игроки должны ответственно подойти к поединку, ведь он пройдет в Москве перед своими болельщиками.

Товарищеский матч сборной России и национальной команды Камеруна состоится завтра, 12 октября. Начало игры запланировано на 19:00 по столичному времени. Портал LiveResult проведет прямую текстовую трансляцию встречи.