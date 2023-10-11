Дьяков — о Камеруне: «Наконец-то наша сборная может сыграть с сильной командой»

Бывший защитник «Динамо» Виталий Дьяков поделился ожиданиями от товарищеского матча между сборными России и Камеруна.

Эксперт назвал Камерун сильным соперником, на фоне которого можно будет оценить нынешнее состояние российской сборной.

«Камерун — достойный и сильный соперник, одна из лучших африканских сборных, участник чемпионата мира. Наконец-то наша сборная может сыграть с сильной командой и проверить силы, не в обиду никому, с кем мы играли ранее», — приводит слова Дьякова Vprognoze.ru.

Дьяков также выразил мнение, что в предстоящей встрече на поле выйдет основной состав сборной России.

Матч Россия — Камерун состоится завтра, 12 октября, на «ВТБ Арене». Начало — в 19:00 по московскому времени.