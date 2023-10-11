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Дьяков — о Камеруне: «Наконец-то наша сборная может сыграть с сильной командой»

11 Октября 2023 • 16:07 Комментировать
РОССИЯ
...
Камерун
1 2.02 X 3.35 2 3.90
12.10 19:00

Бывший защитник «Динамо» Виталий Дьяков поделился ожиданиями от товарищеского матча между сборными России и Камеруна.

Эксперт назвал Камерун сильным соперником, на фоне которого можно будет оценить нынешнее состояние российской сборной.

«Камерун — достойный и сильный соперник, одна из лучших африканских сборных, участник чемпионата мира. Наконец-то наша сборная может сыграть с сильной командой и проверить силы, не в обиду никому, с кем мы играли ранее», — приводит слова Дьякова Vprognoze.ru.

Дьяков также выразил мнение, что в предстоящей встрече на поле выйдет основной состав сборной России.

Матч Россия — Камерун состоится завтра, 12 октября, на «ВТБ Арене». Начало — в 19:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Сборная Камеруна Виталий Дьяков
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РОССИЯ КАМЕРУН
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