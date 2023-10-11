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Анчелотти отказался говорить о сборной Бразилии

11 Октября 2023 • 16:00 Комментировать
Колумбия
...
Бразилия
16.11 00:00

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти не стал отвечать на вопрос о возможном назначении в сборную Бразилии.

Ранее в СМИ сообщалось, что следующим летом итальянский специалист покинет стан «сливочных» и станет новым наставником бразильской сборной.

«Сборная Бразилии? Табуированная тема. Давайте поговорим о чем-нибудь другом», — заявил Анчелотти Madrid Universal.

64-летний тренер возглавляет «Реал» с 2021 года. Действующий контракт Анчелотти с клубом рассчитан до конца текущего сезона.

На данный момент «сливочные» лидируют в турнирной таблице Ла Лиги, опережая идущую на втором месте «Жирону» на два очка.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Карло Анчелотти Сборная Бразилии
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