Анчелотти отказался говорить о сборной Бразилии

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти не стал отвечать на вопрос о возможном назначении в сборную Бразилии.

Ранее в СМИ сообщалось, что следующим летом итальянский специалист покинет стан «сливочных» и станет новым наставником бразильской сборной.

«Сборная Бразилии? Табуированная тема. Давайте поговорим о чем-нибудь другом», — заявил Анчелотти Madrid Universal.

64-летний тренер возглавляет «Реал» с 2021 года. Действующий контракт Анчелотти с клубом рассчитан до конца текущего сезона.

На данный момент «сливочные» лидируют в турнирной таблице Ла Лиги, опережая идущую на втором месте «Жирону» на два очка.