В сборной Камеруна считают, что условия в России находится на мировом уровне

Генеральный секретарь Федерации футбола Камеруна Блез Джунан в преддверии товарищеского матча против сборной России высказался приёме, который организовала российская сторона африканской команде.

«Российская сторона организовала отличный приём нашей команды в аэропорту. Многие футболисты оценили российское гостеприимство — им всё нравится.

Качество условий нас впечатляет — это мировой уровень организации», — цитирует Джунана Sport24.

Матч Россия — Камерун состоится завтра, 12 октября, на «ВТБ Арене» (домашнем стадионе «Динамо»). Начало этой встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.