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Балахнин: «Кению мы должны обыгрывать, а с Камеруном есть нюансы» эксклюзив

11 Октября 2023 • 15:34 Комментировать
РОССИЯ
...
Камерун
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12.10 19:00

Футбольный эксперт Сергей Балахнин в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о предстоящих товарищеских матчах со сборной Камеруна и Кении.

- Чем вам интересна товарищеская игра с Камеруном?

- Камерун – это неплохая команда, в которой много футболистов играют в хороших клубах. То есть это квалифицированные ребята. Мне интересно посмотреть на фоне этой сборной, как будет выглядеть наша. Все-таки мы уже давно не видели ее в полном составе.

- Бывший президент РФС Вячеслав Колосков сказал, что сборная Камеруна превосходит нашу по классу исполнителей. А вы как считаете?

- Я согласен с тем, что это приличная команда, но мы сейчас не можем определить уровень нашей сборной. Поэтому сказать, что соперник сейчас превосходит нас в чем-то или нет, я не могу. Мы ведь давно не собирались в сильнейшем составе и не участвуем в еврокубках.

- А недавние товарищеские матчи сборной Карпина не дают понятие о ее силе?

- Там были экспериментальные составы. Карпин говорил, что он просматривает ребят, пробует что-то. Летние сборы мы вообще пропустили. То есть мы были не в оптимальном состоянии. Легионеров не вызывали. А сейчас, наконец-то, пригласили сильнейших футболистов. Вот и посмотрим. Мне очень интересно.

- Будет ли особой мотиваций для наших ребят то, что матч с Камеруном пройдет в Москве?

- В принципе игра за сборную всегда мотивирует. Футболисты хотят себя показать. Это для них очень важно. Но, конечно, при своих болельщиках тоже хочется достойно сыграть и показать свой уровень.

- Согласны с тем, что Камерун сильнее всех наших недавних соперников по товарищеским матчам?

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- Думаю, уровень Катара сопоставим с Камеруном. Обе сборные – участники чемпионата мира. Только косвенно можно сказать, что Камерун посильнее, потому что основная часть футболистов оттуда играет в хороших европейских клубах.

- Что думаете о сборной Кении? Насколько она для нас сильный соперник?

- О ней я почти ничего не знаю. В рейтинге команда находится низко, плюс не участвует в больших спортивных форумах, поэтому она в любом случае слабее.

- Какие результаты можно спрогнозировать в этих матчах?

- Вопрос в том, как будем выглядеть мы. Думаю, второй матч мы обязаны выигрывать.

- А в первом устроит ничья?

- Хотелось бы и эту встречу выиграть, но тут есть нюансы, как говорится.

Елена Григорьевская

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РОССИЯ КАМЕРУН
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