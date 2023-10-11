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​Это'О посетит матч Россия – Камерун

11 Октября 2023 • 15:25 Комментировать

В четверг сборная России проведёт товарищеский матч против Камеруна. Команды сыграют в Москве не «ВТБ Арене». Игру посетит известный в прошлом футболист Самюэль Это’О, который занимает должность президента Федерации футбола Камеруна.

«На матче будет присутствовать президент Федерации футбола Камеруна Самюэль Это’О», - ответ пресс-службы сборной Камеруна приводит ТАСС.

Матч между сборными России и Камеруна стартует 12 октября в 19:00 по московскому времени. Следить за развитием событий на футбольном поле во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции, которую проведёт портал LiveResult.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Сборная Камеруна Самюэль Это-О
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