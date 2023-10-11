Хохлов: В УЕФА сами не знают, что делать

Бывший игрок сборной России Дмитрий Хохлов высказался об отмене решения УЕФА о допуске юношеской национальной команды до 17 лет до турниров.

«Я негативно отношусь к такому решению УЕФА, все наши сборные должны участвовать в официальных турнирах. Это в стиле УЕФА, они сами не знают, что делать», — приводит слова экс-тренера «Динамо» и «Сочи» издание «РБ Спорт». Также Хохлов отметил, что никто не знает, когда будут позитивные подвижки в сторону российского футбола.

Напомним, что, после бойкота многими европейскими странами матчей против сборной России до 17 лет, руководство УЕФА решило отменить допуск команды, согласованный двумя неделями ранее.