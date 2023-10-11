​Борис Игнатьев: Игра с Камеруном в какой-то степени покажет уровень сборной России

Бывший тренер сборной России Борис Игнатьев ответил на вопрос, можно ли будет оценивать уровень национальной команды по результату товарищеского матча против Камеруна.

«Конечно, в какой-то степени. Если мы на что-то претендуем или будем в дальнейшем претендовать, то эта команда для нас серьёзный соперник. И добившись победы при хорошей игре, мы можем сказать, что у нас есть, чего нам не хватает», - цитирует Игнатьева Metaratings.

Матч сборных России и Камеруна пройдёт в четверг, 12 октября. Стартовый свисток на «ВТБ Арене» прозвучит в 19:00 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.

Отметим, что из-за санкций сборная России в настоящий момент может проводить только товарищеские матчи.