Блаттер раскритиковал проведение ЧМ-2030 на разных континентах

Бывший президент ФИФА Йозеф Блаттер раскритиковал решение организации провести юбилейный чемпионат мира в шести странах.

«Абсурдно разрывать турнир таким образом. Финальный этап мундиаля должен быть компактным мероприятием. По историческим причинам чемпионат мира 2030 года должен был проводиться исключительно в Южной Америке», - приводит слова чиновника SonntagsBlick. Также Блаттер отметил, что проведение турнира на разных континентах негативно скажется на экологической среде.

Напомним, что недавно ФИФА приняло решение провести ЧМ-2030 в шести странах, которыми станут Уругвай, Аргентина, Парагвай, Испания, Португалия и Марокко. Южной Америке достанутся лишь три матча-открытия