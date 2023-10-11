Камоцци: «Камерун — очень сильная команда, у футболистов сборной России нет оправданий, чтобы не найти мотивацию»

Франко Камоцци, экс-советник бывшего президента «Спартака» Леонида Федуна, поделился ожиданиями от товарищеского матча между сборными России и Камеруна.

Камоцци считает, что российские футболисты должны порадовать своих болельщиков, выйдя заряженными на игру против такой сильной команды, как Камерун.

«Для сборной России это будет хороший матч, так как Карпин может проверить качества своих игроков. Камерун — очень сильная команда. У футболистов сборной России нет никаких оправданий, чтобы не найти мотивацию», — приводит слова Камоцци «РБ Спорт».

Матч Россия — Камерун состоится завтра, 12 октября, на «ВТБ Арене». Начало этой встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.