В РФС рассказали, сколько билетов на матч Россия – Камерун уже продано

В четверг сборная России проведёт товарищеский матч против Камеруна. Команды сыграют в Москве на «ВТБ Арене», где своих соперников обычно принимает «Динамо».

В службе коммуникаций Российского футбольного союза рассказали, сколько билетов на игру уже было продано.

«На утро сегодняшнего дня продано около 20 тысяч билетов на матч сборных России и Камеруна», - ответ из РФС приводит ТАСС.

Матч между сборными России и Камеруна стартует 12 октября в 19:00 по московскому времени. Не пропустите текстовую трансляцию, которую проведёт портал LiveResult.

Отметим, что из-за санкций сборная России сейчас может проводить только товарищеские матчи.

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