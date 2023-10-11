​Вратарь Сафонов не понял вопрос журналиста

Один из журналистов в ходе общения с голкипером сборной России Матвеем Сафоновым задал футболисту вопрос о взаимоотношениях Российского футбольного союза и УЕФА. Содержательного диалога не получилось – Сафонов даже не понял вопроса.

- Имеются ли в данный момент контакты между представителями РФС и официальными лицами УЕФА? – вопрос журналиста.

- Я не понял, - ответил Сафонов.

- Имеются ли в данный момент контакта между представителями РФС и официальными лицами УЕФА? Или…

- А я откуда знаю? Не знаю… Я даже вопрос не понял, извините.

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