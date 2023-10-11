Агент Сафонов: «Камерун не будет убиваться в матче с Россией, можем победить их»

Агент Алексей Сафонов высказался относительно предстоящего товарищеского матча сборных России и Камеруна.

«Убиваться у Камеруна никто не будет, особенно ребята из европейских команд. Федерация определенные средства получила, согласилась на этот матч - приедут, отработают деньги. Можем и обыграть их», - передает слова Сафонова Legalbet.

Контрольная встреча сборных России и Камеруна состоится в четверг, 12 октября, начало запланировано в 19:00 по столичному времени. Спарринг пройдет на стадионе «ВТБ Арена» в Москве. Следующий матч россияне проведут с Кенией 16 октября.