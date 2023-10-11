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Индонезия планирует стать главным соперником Саудовской Аравии на проведение ЧМ-2034

11 Октября 2023 • 13:22 Комментировать

Глава футбольной ассоциации Индонезии подтвердил активное обсуждение совместной заявки на проведение чемпионата мира по футболу 2034 года.

По информации RMC Sport, на совместное право проведения мундиаля будут претендовать Индонезия, Австралия, Малайзия и Сингапур. Если странам удастся согласовать заявку, то она по ожиданиям станет главным конкурентом заявки Саудовской Аравии на проведение чемпионата мира по футболу 2034 года.

Сообщалось, что Индонезия может организовать турнир совместно с Австралией. Ранее Саудовская Аравия стала первым из пяти потенциальных хозяев, представившим свою заявку.

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Евро-Футбол.Ру,
ЧМ-2034 чемпионат мира - 2034 Индонезия
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