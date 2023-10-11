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Булыкин: «Камерун – один из сильнейших соперников сборной России за последнее время»

11 Октября 2023 • 13:05 Комментировать
РОССИЯ
...
Камерун
1 2.02 X 3.35 2 3.90
12.10 19:00

Бывший игрок сборной России Дмитрий Булыкин высказался о предстоящем товарищеском матче между Россией и Камеруном.

«Камерун – один из сильнейших соперников сборной России за последнее время. Конечно, это будет интересный матч. Хочется увидеть победу сборной России. Надеюсь, ребята порадуют болельщиков», – приводит слова Булыкина «РБ Спорт». Также экс-форвард национальной команды отметил, что игроки соскучились по ощущению домашнего матча, из-за чего проведение встречи в Москве станет большим плюсом.

Напомним, что сборные России и Камеруна сыграют в четверг, 12 октября, на «ВТБ Арене». Стартовый свисток назначен на 19:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Дмитрий Булыкин Сборная Камеруна
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РОССИЯ КАМЕРУН
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