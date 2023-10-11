Булыкин: «Камерун – один из сильнейших соперников сборной России за последнее время»

Бывший игрок сборной России Дмитрий Булыкин высказался о предстоящем товарищеском матче между Россией и Камеруном.

«Камерун – один из сильнейших соперников сборной России за последнее время. Конечно, это будет интересный матч. Хочется увидеть победу сборной России. Надеюсь, ребята порадуют болельщиков», – приводит слова Булыкина «РБ Спорт». Также экс-форвард национальной команды отметил, что игроки соскучились по ощущению домашнего матча, из-за чего проведение встречи в Москве станет большим плюсом.

Напомним, что сборные России и Камеруна сыграют в четверг, 12 октября, на «ВТБ Арене». Стартовый свисток назначен на 19:00 по московскому времени.