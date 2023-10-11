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Чемпионат мира 2026

Мансилья раскритиковал проведение чемпионата мира - 2030 в шести странах

11 Октября 2023 • 11:47 Комментировать

Форвард «Оренбурга» Брайан Мансилья высказался о проведении чемпионата мира - 2030 в шести странах.

«У нас пройдёт только одна игра, это здорово. Но лично для меня очень странно, невозможно организовать такой турнир в шести странах. Для болельщиков, для футболистов длинные перелёты будут сложными», — приводит слова аргентинского игрока «Матч ТВ».

По его мнению, ФИФА думает о заработке на турнире, отметив, что хорошо провести турнир в подобном формате не получится. Мансилья считает, что при организации таких соревнований в первую очередь нужно думать об удобстве болельщиков.

Напомним, что юбилейный чемпионат мира по футболу пройдёт в шести странах (Аргентина, Уругвай, Парагвай, Испания, Португалия и Марокко). Южная Америка примет лишь три стартовых матча турнира.

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Евро-Футбол.Ру,
чм-2030 Брайан Мансилья чемпионат мира - 2030
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