Тарханов: «Головина будет не хватать в матче против Камеруна»

Известный российский тренер Александр Тарханов поделился ожиданиями от товарищеского матча между сборными России и Камеруна.

Специалист признался, что ему интересно посмотреть на то, как будут выглядеть россияне на фоне такого сильного соперника, как Камерун. Однако, как отметил Тарханов, в предстоящей встрече хозяевам будет не хватать полузащитника «Монако» Александра Головина.

«Хочется посмотреть, как наша сборная сыграет против такого соперника. Камерун — одна из сильнейших сборных африканского континента. Но, единственное, расстраивает отсутствие Головина. Александр — лидер нашей сборной», — приводит слова Тарханова «РБ Спорт».

Матч Россия — Камерун состоится завтра, 12 октября, на «ВТБ Арене». Начало — в 19:00 по московскому времени.