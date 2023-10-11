Силкин: Хочется, чтобы сборная России показала свой лучший футбол с Камеруном

Бывший главный тренер столичного «Динамо» Сергей Силкин оценил предстоящий товарищеский матч между сборными России и Камеруна.

«Камерун — серьёзный соперник, но все понимают, что матч товарищеский, особо выкладываться никто не будет. Конечно, хочется, чтобы сборная России показала свой лучший футбол завтра», — приводит слова специалиста «РБ Спорт». По его мнению, сложно давать прогноз на матч из-за его статуса, отметив при этом, что болельщики будут ждать от подопечных Валерия Карпина только победы.

Встреча сборных России и Камеруна пройдёт в Москве на «ВТБ Арене» в четверг, 12 октября. Стартовый свисток назначен на 19:00 по местному времени.