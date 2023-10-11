В Камеруне объяснили, почему Это'О не приехал на матч против сборной России

Пресс-служба сборной Камеруна по футболу объяснила, почему президент местной футбольной федерации Самюэль Это’О не приехал в Москву на матч против России.

«Вчера Самюэль принимал участие в генеральной ассамблее Федерации футбола Камеруна, поэтому не смог приехать в Москву», — приводит слова пресс-службы «Спорт-Экспресс».

Напомним, что товарищеский матч между сборными России и Камеруна пройдёт в Москве на «ВТБ Арене» в четверг, 12 октября. Стартовый свисток матча назначен на 19:00 по местному времени. Это’О в период профессиональной карьеры выступал в России за махачкалинский «Анжи».