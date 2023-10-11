Ондуа: «Камеруну надо побеждать сборную России»

Полузащитник сборной Камеруна Гаэль Ондуа поделился ожиданиями от товарищеского матча против национальной команды России.

По словам Ондуа, сборная Камеруна рассчитывает добиться в предстоящей встрече победы.

«Нам надо побеждать, потому что сборная Камеруна собралась для победы. Думаю, что другого пути здесь нет», — приводит слова Ондуа «Матч ТВ».

Матч Россия — Камерун состоится завтра, 12 октября, на «ВТБ Арене». Начало этой встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.

Отметим, что в октябре сборная России также сыграет с Кенией. Этот матч состоится 16 числа и начнётся он в 19:00 по московскому времени.