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Ондуа: «Камеруну надо побеждать сборную России»

11 Октября 2023 • 11:12 Комментировать
РОССИЯ
...
Камерун
1 2.02 X 3.35 2 3.90
12.10 19:00

Полузащитник сборной Камеруна Гаэль Ондуа поделился ожиданиями от товарищеского матча против национальной команды России.

По словам Ондуа, сборная Камеруна рассчитывает добиться в предстоящей встрече победы.

«Нам надо побеждать, потому что сборная Камеруна собралась для победы. Думаю, что другого пути здесь нет», — приводит слова Ондуа «Матч ТВ».

Матч Россия — Камерун состоится завтра, 12 октября, на «ВТБ Арене». Начало этой встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.

Отметим, что в октябре сборная России также сыграет с Кенией. Этот матч состоится 16 числа и начнётся он в 19:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Сборная Камеруна Гаэль Ондуа
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РОССИЯ КАМЕРУН
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