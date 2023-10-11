Нападающий «Баварии» Чупо-Мотинг не сыграет против России

Звезда сборной Камеруна Эрик Чупо-Мотинг, выступающий на клубном уровне за мюнхенскую «Баварию», не примет участия в предстоящем товарищеском матче против сборной России. Нападающий будет недоступен из-за повреждения.

«Шупо-Мотинг и Замбо-Ангисса травмированы и не находятся в расположении сборной. Остальные 23 игрока в порядке. Вместо Замбо-Ангисса главный тренер вызвал Бена Эллиотта», - передают «РИА Новости» слова пресс-службы африканской команды.

Напомним, что сборные России и Камеруна проведут контрольную встречу на стадионе «ВТБ Арена» в четверг, 12 октября. Начало запланировано в 19:00 по столичному времени.