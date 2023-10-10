Замбо-Ангисса пропустит матч против сборной России

Полузащитник итальянского «Наполи» Андре-Франк Замбо-Ангисса пропустит сбор камерунской национальной команды с матчами против России и Сенегала.

По информации Africa top sports, хавбек действующих победителей Серии А получил мышечную травму во время матча итальянского чемпионата против «Фиорентины» в воскресенье, 8 октября.

Полузащитник выступает за «неукротимых львов» с 2017 года, взяв с камерунской сборной бронзу домашнего Кубка африканских наций. В футболке национальной команды Замбо-Ангисса провёл 49 матчей и забил пять голов. Товарищеская встреча против сборной России состоится в четверг, 12 октября, на «ВТБ Арене» в Москве.