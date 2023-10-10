Мостовой: Миранчук и Джикия — игроки сборной России, от них нельзя отказываться

Экс-игрок московского «Спартака» Александр Мостовой оценил состав сборной России на октябрьские товарищеские матчи.

«Я рад, что вызван наконец нормальный состав по количеству в сборную. Я нормально отношусь к тому, что в сборную вызваны Джикия и Миранчук. Они игроки нашей национальной команды, ничего в этом нет», — приводит слова Мостового Metaratings.

По мнению эксперта, сборной не стоит отказываться от этих футболистов, несмотря на то, что они мало играют в своих клубах. Это сильные игроки, отметил Мостовой.

В четверг, 12 октября, сборная России проведет товарищескую встречу с Камеруном. Начало матча запланировано на 19:00 по мск.