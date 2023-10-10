Гранат — о сборной Камеруна: «В мировом рейтинге это команда среднего уровня»

Экс-футболист «Динамо» Владимир Гранат поделился комментарием о предстоящем контрольном поединке между сборной России и сборной Камеруна.

«Можно ли назвать сборную Камеруна топ-сборной? Если брать исключительно африканский континент, то да. А в общем мировом рейтинге это команда среднего уровня», — заявил Гранат Sport24.

По мнению эксперта, главная слабость сборной России — это отсутствие международных сильных спаррингов, ведь команда давно не играла против сильных команд.

Товарищеская игра между сборными России и Камеруна состоится 12 октября. Стартовый свисток должен прозвучать в 19:00 по мск.