Гранат верит в победу сборной России над Камеруном

Бывший футболист «Спартака» Владимир Гранат высказался о предстоящем товарищеском матче между сборной России и национальной команды Камеруна.

«Хочется увидеть яркую игру в исполнении российских футболистов, чтобы на поле не было безразличных ребят. Конечно, хочется, чтобы наша сборная выиграла. Думаю, будет счет 2:1 в нашу пользу», — приводит слова Граната Sport24.

12 октября состоится товарищеский матч между сборной России и сборной Камеруна. Игра состоится в Москве на домашней арене «Динамо». Начало поединка запланировано на 19:00 по московскому времени.

Добавим, что 16 октября подопечные Валерия Карпина сыграют с Кенией. Контрольная встреча пройдет в Турции.