Сенников: «Не сказал бы, что Лантратов стабильнее Сафонова»

Бывший игрок «Локомотива» Дмитрий Сенников высказался о вратарях сборной России Илье Лантратове и Матвее Сафонове.

«Я бы не сказал, что Лантратов стабильнее Сафонова. Все-таки «Краснодар» на первом месте и меньше всех пропустил. В последнее время Сафонов — самый стабильный вратарь России. Лантратов тоже хорошо себя проявляет», — цитирует Сенникова «РБ Спорт».

По мнению эксперта, вызов Лантратова в сборную России выглядит логичным, ведь он много выручает и отражает пенальти.

Напомним, на октябрьские товарищеские матчи в расположение национальной команды были вызваны Илья Лантратов («Локомотив»), Матвей Сафонов («Краснодар») и Илья Помазун («Урал»).