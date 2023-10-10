Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат мира 2026

Сенников: «Не сказал бы, что Лантратов стабильнее Сафонова»

10 Октября 2023 • 19:14 Комментировать
РОССИЯ
...
Камерун
1 2.25 X 3.30 2 3.25
12.10 19:00

Бывший игрок «Локомотива» Дмитрий Сенников высказался о вратарях сборной России Илье Лантратове и Матвее Сафонове.

«Я бы не сказал, что Лантратов стабильнее Сафонова. Все-таки «Краснодар» на первом месте и меньше всех пропустил. В последнее время Сафонов — самый стабильный вратарь России. Лантратов тоже хорошо себя проявляет», — цитирует Сенникова «РБ Спорт».

По мнению эксперта, вызов Лантратова в сборную России выглядит логичным, ведь он много выручает и отражает пенальти.

Напомним, на октябрьские товарищеские матчи в расположение национальной команды были вызваны Илья Лантратов («Локомотив»), Матвей Сафонов («Краснодар») и Илья Помазун («Урал»).

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Краснодар Сборная России Дмитрий Сенников Матвей Сафонов Илья Лантратов
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
РОССИЯ КАМЕРУН
Реклама, fon.bet
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 10 Октября
20:19 · Чемпионат мира 2026
Гранат верит в победу сборной России над Камеруном
19:14 · Чемпионат мира 2026
Сенников: «Не сказал бы, что Лантратов стабильнее Сафонова»
18:53 · Чемпионат мира 2026
Гладилин: Джикия должен быть в сборной, Абаскаль ошибочно его не использует
18:48 · Италия. Серия А
В «Лацио» отреагировали на отказ голкипера Проведеля выступать за сборную России
18:44 · Испания. Ла Лига
​Наставник «Мальорки» жёстко раскритиковал формат ЧМ-2030
18:37 · Италия. Серия А
Агент Проведеля резко отреагировал на слова Кафанова об отказе вратаря играть за сборную России
18:25 · Италия. Серия А
Кафанов: «Проведель сказал, что не хочет общаться ни с кем из России» 1
17:37 · Чемпионат мира 2026
Тренер вратарей сборной России высказался об Илье Лантратове
17:25 · Чемпионат мира 2026
Балахнин предположил, почему Карпин вызвал в сборную только двух игроков «Краснодара»
17:08 · Чемпионат мира 2026
Датский клуб не отпустил кенийского футболиста на матч против сборной России
16:36 · Чемпионат мира 2026
​В Федерации футбола Кении высказались о допуске на игру с Россией
15:57 · Чемпионат мира 2026
Генсек Федерации футбола Камеруна: Матч со сборной России – честь для нас
15:45 · Чемпионат мира 2026
Жезус — о Винисиусе: «Он ещё ребёнок, думаю, я могу его так называть» 1
14:39 · Россия. Премьер-лига
​«Спартак» попросил не вызывать Литвинова в сборную России
14:06 · Чемпионат мира 2026
Шалимов: «В УЕФА полный бардак, надо делать серьёзные шаги по переходу в Азию» 1
Все новости
Рекомендуем