Гладилин: Джикия должен быть в сборной, Абаскаль ошибочно его не использует

Бывший тренер «Спартака» Валерий Гладилин поделился мнением о вызове защитника «красно-белых» Георгия Джикии в сборную России.

«Конечно, Джикию надо вызывать в сборную. Ему даже нет 30, он в самом расцвете сил. Джикия не растерял игровые кондиции. У Джикии есть мастерство. Это ошибка Абаскаля, что он не использует Джикию», — цитирует Гладилина «РБ Спорт».

Специалист отметил, что в России не хватает качественных центральных защитников, ведь Дивеев травмирован, а Джикия мало играет.

В четверг, 12 октября, сборная России встретится с Камеруном в рамках товарищеского матча, а уже 16-го числа сыграет против Кении.