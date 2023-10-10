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Гладилин: Джикия должен быть в сборной, Абаскаль ошибочно его не использует

10 Октября 2023 • 18:53 Комментировать
РОССИЯ
...
Камерун
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12.10 19:00

Бывший тренер «Спартака» Валерий Гладилин поделился мнением о вызове защитника «красно-белых» Георгия Джикии в сборную России.

«Конечно, Джикию надо вызывать в сборную. Ему даже нет 30, он в самом расцвете сил. Джикия не растерял игровые кондиции. У Джикии есть мастерство. Это ошибка Абаскаля, что он не использует Джикию», — цитирует Гладилина «РБ Спорт».

Специалист отметил, что в России не хватает качественных центральных защитников, ведь Дивеев травмирован, а Джикия мало играет.

В четверг, 12 октября, сборная России встретится с Камеруном в рамках товарищеского матча, а уже 16-го числа сыграет против Кении.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Сборная России Валерий Гладилин Георгий Джикия Гильермо Абаскаль
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