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Тренер вратарей сборной России высказался об Илье Лантратове

10 Октября 2023 • 17:37 Комментировать
РОССИЯ
...
Камерун
1 2.25 X 3.30 2 3.25
12.10 19:00

Тренер вратарей «Ростова» и сборной России Виталий Кафанов высказался о голкипере столичного «Локомотива» Илье Лантратове.

«У него есть чутьё, это интуиция. Это нельзя натренировать. У него хорошо и в игре, и с пенальти. Это здорово», - приводит слова Кафанова «Чемпионат».

В текущем сезоне 27-летний голкипер принял участие в 13 играх во всех турнирах, в которых пропустил 17 мячей, также три раза оставил свои ворота в неприкосновенности.

На счету Лантратова одна игра за национальную сборную России, он отыграл 21 минут в товарищеском матче против сборной Катара, который завершился вничью со счётом 1:1.

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Евро-Футбол.Ру,
Виталий Кафанов Илья Лантратов
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