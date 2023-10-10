Тренер вратарей сборной России высказался об Илье Лантратове

Тренер вратарей «Ростова» и сборной России Виталий Кафанов высказался о голкипере столичного «Локомотива» Илье Лантратове.

«У него есть чутьё, это интуиция. Это нельзя натренировать. У него хорошо и в игре, и с пенальти. Это здорово», - приводит слова Кафанова «Чемпионат».

В текущем сезоне 27-летний голкипер принял участие в 13 играх во всех турнирах, в которых пропустил 17 мячей, также три раза оставил свои ворота в неприкосновенности.

На счету Лантратова одна игра за национальную сборную России, он отыграл 21 минут в товарищеском матче против сборной Катара, который завершился вничью со счётом 1:1.