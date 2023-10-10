Балахнин предположил, почему Карпин вызвал в сборную только двух игроков «Краснодара»

Бывший тренер сборной России Сергей Балахнин высказался о решении действующего наставника национальной команды Валерия Карпина вызвать из «Краснодара» всего двух игроков.

Напомним, из стана «быков» в сборную были вызваны вратарь Матвей Сафонов и защитник Сергей Волков.

«Я вот не понимаю, почему из «Краснодара» вызвали только Сафонова и Волкова. Команда идет на первом месте, показывает отличный футбол. Как можно было не вызвать Кривцова и Черникова? Ребята просто красавцы», — приводит слова Балахнина «РБ Спорт».

Эксперт добавил, что, возможно, Карпин обиделся на «Краснодар», ведь клуб не отпустил этих двух футболистов в сборную на сентябрьский сбор.

В четверг, 12 октября, сборная России сыграет товарищеский матч против Камеруна, а 16 октября состоится контрольный поединок с Кенией.