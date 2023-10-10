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Балахнин предположил, почему Карпин вызвал в сборную только двух игроков «Краснодара»

10 Октября 2023 • 17:25 Комментировать
РОССИЯ
...
Камерун
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12.10 19:00

Бывший тренер сборной России Сергей Балахнин высказался о решении действующего наставника национальной команды Валерия Карпина вызвать из «Краснодара» всего двух игроков.

Напомним, из стана «быков» в сборную были вызваны вратарь Матвей Сафонов и защитник Сергей Волков.

«Я вот не понимаю, почему из «Краснодара» вызвали только Сафонова и Волкова. Команда идет на первом месте, показывает отличный футбол. Как можно было не вызвать Кривцова и Черникова? Ребята просто красавцы», — приводит слова Балахнина «РБ Спорт».

Эксперт добавил, что, возможно, Карпин обиделся на «Краснодар», ведь клуб не отпустил этих двух футболистов в сборную на сентябрьский сбор.

В четверг, 12 октября, сборная России сыграет товарищеский матч против Камеруна, а 16 октября состоится контрольный поединок с Кенией.

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Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Валерий Карпин Сборная России Сергей Балахнин Сергей Волков Матвей Сафонов Никита Кривцов Александр Черников
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РОССИЯ КАМЕРУН
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